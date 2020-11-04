Согласованы четыре новых участка разведения сил на Донбассе: список

Дата разведения сил на новых участках пока не определена

Четыре новые участка разведения сил на Донбассе были согласованы трехсторонней контактной группой. Об этом во время брифинга рассказал исполняющий обязанности командующего объединенных сил Виктор Ганущак, сообщает Suspilne.

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По словам Ганущака, разведение должно состояться в Григоровке, Славяносербске, Петровке и Нижнетеплом.

Ганущак отметил, что обстановка на участках в Станице-Луганской и Золотом-Петровском после разведения сохраняется стабильной, там работает миссия ОБСЕ.

Дата разведения сил пока не определена.

20 августа была достигнута договоренность о новых участках разведения.

Денис Юдин

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