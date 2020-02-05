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Сокращение числа депутатов. Не голосовали те, кто обещал

Сокращение числа депутатов. Не голосовали те, кто обещал - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
05.02.2020, 15:27

Некоторые из депутатов, которые ранее обещали сократить депутатский корпус Рады, не голосовали за соответствующий законопроект

За законопроект о сокращении численности депутатского корпуса в первом чтении не голосовали депутаты, которые во время предвыборных кампаний поддерживали такое решение. Об этом говорится в публикации издания Слово и дело.

На сокращении числа народных депутатов настаивал лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

"450 депутатов соответствовало тем 52 миллионам населения. Сейчас, когда на 20% меньше людей в стране, зачем нам дальше 450 депутатов? 380 или 360 человек, а лучше все 300. Уменьшить количество депутатов, а эти деньги передать, которые мы сэкономим на что-то очень важное", - говорил Вакарчук перед выборами.

Однако фракция Голос, включая самого Вакарчука, воздержалась при голосовании.

Виктор Бондарь и Виктор Балога из группы За будущее в своих предвыборных программах обещали сократить число депутатов Рады до 250 человек. Однако 4 февраля Бондарь воздержался при голосовании, а Балога проголосовал против.

В своей программе как кандидата в президенты Сергей Тарута также обещал сократить число депутатов до 250 человек, однако при голосовании за сокращение до 300 депутат Тарута воздержался.

Юлия Тимошенко на выборах президента в 2019 году обещала сократить количество депутатов с 450 до 300. Тем не менее, за законопроект Зеленского с аналогичной инициативой Тимошенко не голосовала. В целом фракция Батькивщина, как и Голос, воздержалась почти в полном составе.

4 февраля Верховная Рада предварительно утвердила изменения в Конституцию, которые сократят количество депутатов парламента до 300 человек. "За" проголосовали 236 нардепов, "против" - 40, воздержались - 86.

Законопроект поддержали фракции Слуга народа (197 голосов) и ОПЗЖ (35 голосов), а также четыре внефракционных депутата.

Из Слуги народа "против" проголосовали только Максим Бужанский, Александр Дубинский и Максим Пашковский.

Фракция Евросолидарность практически полныим составом проголосовала "против". Депутат Виктория Сюмар в кулуарах парламента пояснила, что, по ее мнению, сокращение числа депутатов – в интересах России, сообщает Прямой.

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верховная рада депутат юлия тимошенко Святослав Вакарчук
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