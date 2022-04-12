Сообщено о подозрении автору настольной книги Путина, российской версии "Mein Kampf"

Офис Генпрокурора и СБУ сообщили о подозрении в публичных призывах к геноциду украинского народа автору "настольной" книги диктатора Путина, российскому журналисту и публицисту Армену Гаспаряну. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Книга, о которой идет речь, называется "Денацификация Украины. Страна невыученных уроков". Венедиктова сравнила ее с "Mein Kampf" Адольфа Гитлера.

Она отметила, что нацистскому диктатору удалось "инфицировать" своими идеями целые нации, и напомнила, что более 80% населения РФ, согласно соцопросам, поддерживают российского диктатора Путина.

"Случайно ли это? Ответ очевиден – нет. С гражданами системно и методично работают с помощью СМИ, соцсетей, местных ЛОМов, телевидения и т. д." – написала генпрокурор.

В указанной книге подозреваемый Гаспарян системно, бескомпромиссно и безальтернативно продвигал свои утверждения о несостоятельности украинского государства для дальнейшего существования, неполноценности и второсортности украинской нации. Автор призвал власти РФ захватить власть в Украине военным путем и обеспечить полный внешний контроль над ней, пишет Венедиктова.

Среди идей Гаспаряна – помещение всех украинцев, которые останутся живы после войны, в так называемые фильтрационные лагеря и проведение над ними масштабного судебного процесса с приговорами всем, кто имеет проукраинскую позицию. Наиболее проукраински настроенных он предложил вообще уничтожить, других отправлять в концентрационные лагеря и привлекать к безвозмездным работам.

Электронная версия украиноненавистнической книги была опубликована в сети интернет, где ее можно было свободно скачать. Книга также выходила в печатном виде. Ее автор неоднократно в интервью на радио, телевидении, печатных СМИ и ютуб-каналах распространял свои призывы к геноциду.

Эту книгу даже закупило управление делами президента РФ для изучения и использования должностными лицами. Она использовалась высшим политическим и военным руководством РФ, включая Путина, для оправдания военной агрессии против Украины.

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