Сооснователь "95 Квартала" Борис Шефир: Я люблю русский язык, русскую культуру

Бывший бизнес-партнер Зеленского заявил, что "было бы прекрасно", если бы Россия и Украина "подружились"

Борис Шефир (Скриншот)

Соучредитель "95 Квартала" и бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского Борис Шефир заявил в интервью Радио Свобода, что любит русский язык и культуру, а также выступает за "дружбу" между странами.

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У Шефира спросили, какие у него отношения с главой государства.

Он ответил, что два года не созванивался с Зеленским – тот, в свою очередь, якобы не берет трубку.

"Он с другими людьми сейчас работает. Со мной он не общается, не звонит. Мои звонки туда остаются без ответа. Поэтому никаких отношений нет", – сказал Шефир.

Он аргументировал это еще и тем, что сейчас президент "слушает других людей и делает чуть-чуть не то, что мне нравится".

"Ну, вот, вы видите, я говорю по-русски. Я люблю русский язык, русскую культуру... Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Будь я рядом [с Зеленским], я сказал бы: "Давай это дело сворачивать и давай дружить". Но там совсем другие установки", – сказал Шефир.

Он добавил, что "было бы прекрасно" снова "подружиться" с Россией.

Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе. Путин – не вечный, он сдохнет – и придут нормальные люди <...> Ну, мы же всю жизнь жили вместе. Ну, я по крайней мере. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе. И мы прекрасно уживались", – отметил соучредитель "Квартала".

В 2019 году Шефир заявил в интервью Детектор Медиа, что закон о языке следует отменить, а с российским диктатором Владимиром Путиным – договориться о завершении войны.

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