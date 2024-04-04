Співзасновник "95 Кварталу" Борис Шефір: Я люблю російську мову, російську культуру
Співзасновник "95 Кварталу" та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що любить російську мову та культуру, а також виступає за "дружбу" між країнами.
У Шефіра запитали, які у нього відносини з главою держави.
Він відповів, що два роки не зідзвонювався з Зеленським – той, своєю чергою, нібито не бере слухавку.
"Він з іншими людьми зараз працює. Зі мною він не спілкується, не телефонує. Мої дзвінки туди залишаються без відповіді. Тому ніяких відносин немає", – сказав Шефір.
Він аргументував це ще й тим, що зараз президент "слухає інших людей і робить трохи не те, що мені подобається".
"Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру... Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч [із Зеленським], я сказав би: "Давай це діло згортати і давай дружити". Але там зовсім інші установки", – висловився Шефір.
Він додав, що "було б прекрасно" знову "подружитися" з Росією.
Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди <...> Ну, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися", – зазначив співзасновник "Кварталу".
- У 2019 році Шефір заявив в інтерв'ю Детектор Медіа, що закон про мову слід скасувати, а з російським диктатором Володимиром Путіним – домовитися щодо завершення війни.
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