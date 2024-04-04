Співзасновник "95 Кварталу" Борис Шефір: Я люблю російську мову, російську культуру

Колишній бізнес-партнер Зеленського заявив, що "було б прекрасно", якби Росія та Україна "подружились"

Борис Шефір (Скриншот)

Співзасновник "95 Кварталу" та колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського Борис Шефір заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, що любить російську мову та культуру, а також виступає за "дружбу" між країнами.

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У Шефіра запитали, які у нього відносини з главою держави.

Він відповів, що два роки не зідзвонювався з Зеленським – той, своєю чергою, нібито не бере слухавку.

"Він з іншими людьми зараз працює. Зі мною він не спілкується, не телефонує. Мої дзвінки туди залишаються без відповіді. Тому ніяких відносин немає", – сказав Шефір.

Він аргументував це ще й тим, що зараз президент "слухає інших людей і робить трохи не те, що мені подобається".

"Ну, от, ви бачите, я розмовляю російською. Я люблю російську мову, російську культуру... Я не можу дивитися, як руйнують пам’ятники Пушкіну в країні. Для мене це дурість. Якби я був поруч [із Зеленським], я сказав би: "Давай це діло згортати і давай дружити". Але там зовсім інші установки", – висловився Шефір.

Він додав, що "було б прекрасно" знову "подружитися" з Росією.

Взагалі, потрібно дружити з усіма, і з Росією в тому числі. Путін – не вічний, він здохне – і прийдуть нормальні люди <...> Ну, ми ж усе життя жили разом. Ну, я принаймні. Я все життя прожив в Радянському Союзі. І ми прекрасно уживалися", – зазначив співзасновник "Кварталу".

У 2019 році Шефір заявив в інтерв'ю Детектор Медіа, що закон про мову слід скасувати, а з російським диктатором Володимиром Путіним – домовитися щодо завершення війни.

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