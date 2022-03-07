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"Сопротивление поражает". Глава МИД Франции верит в победу Украины над Россией

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 06:54
Жан-Ив Ле Дриан (фото - EPA)

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Украина победит в войне с Россией. Об этом он заявил в эфире канала France 5, передает DW.

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"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего поражает – сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить", – сказал он.

Ле Дриан также считает, что западные санкции в долгосрочной перспективе будут сдерживать президента России Владимира Путина от дальнейшей агрессии.

По его мнению, цена войны станет невыносимой, а потому Путин окажется перед выбором: получить существенные последствия для функционирования РФ или сесть за стол переговоров.

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Марк Сировой
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