"Сопротивление поражает". Глава МИД Франции верит в победу Украины над Россией
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Украина победит в войне с Россией. Об этом он заявил в эфире канала France 5, передает DW.
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"Считаю, что Украина победит. Уже в течение десяти дней больше всего поражает – сопротивление Украины в таких масштабах, которых эксперты не могли себе представить", – сказал он.
Ле Дриан также считает, что западные санкции в долгосрочной перспективе будут сдерживать президента России Владимира Путина от дальнейшей агрессии.
По его мнению, цена войны станет невыносимой, а потому Путин окажется перед выбором: получить существенные последствия для функционирования РФ или сесть за стол переговоров.
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