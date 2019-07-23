Соратник Труханова проиграл урбанисту из Слуги народа

Дмитрий Голубов (фото - Facebook / Дмитрий Голубов)

Дмитрий Голубов, соратник мэра Одессы Геннадия Труханова, не смог переизбраться в Раду, проиграв урбанисту из президентской партии Слуга народа Александру Горенюку. Об этом свидетельствуют результаты Центризбиркома.

Голубов баллотировался на 136-м округе в Одесской области и набрал 40,91%, отстав от соперника на 4685 голосов: Горенюк получил 47,07%.

Во время обработки протоколов команда Слуги народа в Одессе заявила на неофициальной странице в Facebook о фальсификациях со стороны Голубова. В сообщении говорится, что все бюллетени с голосами за Горенюка якобы отправляют на перепроверку.

Досрочные выборы в парламент прошли 21 июля. По данным общественной сети ОПОРА, явка оказалась самой низкой в истории страны.

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