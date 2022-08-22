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Соседи Шольца нашли в мусоре служебные документы G7. Прокуратура не стала расследовать

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 18:18
Соседи Шольца нашли в мусоре служебные документы G7. Прокуратура не стала расследовать - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA-EFE/LUDOVIC MARIN)

Немецкая прокуратура не стала возбуждать дело против канцлера Германии Олафа Шольца и его жены Бритты Эрнст из-за выброшенных в мусорный бак конфиденциальных документов саммита G7. Об этом сообщает Bild.

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Прокуратура Потсдама не возбудила уголовное дело против двух политиков, а главный прокурор Вильфрид Леманн сказал: "Мы воздержались от начала расследования, поскольку в документах, опубликованных в СМИ, нет информации, ставящей под угрозу важные общественные интересы".

В июле немецкое издание Spiegel сообщило, что Шольц и его супруга "просто выбросили конфиденциальные документы в мусор" в своей квартире в Потсдаме. В том числе в мусоре оказался документ саммита G7 в Баварии.

По данным немецкого СМИ, соседи канцлера и его жены нашли в мусорном баке бумагу с фотографиями и краткими характеристиками супругов участников встречи. К примеру, под фото жены уже бывшего премьер-министра Италии Марио Драги Серенеллы Капелло было сказано, что она "избегает публичности".

Журналисты подчеркивали, что эти сведения сами по себе являются общедоступными, но документ считался "секретной информацией только для служебного пользования", а такие документы должны уничтожаться таким образом, чтобы содержание не могло быть опознано. Выброшенные документы были разорваны всего один или два раза.

  • Саммит G7 проходил 26-28 июня в замке Эльмау, там обсуждалась поддержка Украины и нарастающие угрозы для мировой экономики.
  • "Большая семерка" договорилась на саммите ограничить стоимость российской нефти.
  • После саммита Шольца спросили, может ли он конкретизировать, о каких именно гарантиях безопасности для Украины после завершения войны шла речь на встрече. Он ответил: "Да. Мог бы. Это все".
Оксана Житнюк
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Германия g7 мусор документы олаф шольц
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