Сошел с рельсов поезд Киев – Варшава, люди не пострадали – фото

Ночью 19 февраля сошел с рельсов поезд Киев – Варшава, люди не пострадали. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

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Как отмечается, поезд, который двигался в направлении Польши, потерпел крушение ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия.

"В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии", – сообщили правоохранители.

Досудебное расследование ведет Ковельское РУП ГУНП в Волынской области.

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Наталія Медведєва

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