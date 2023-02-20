Сошел с рельсов поезд Киев – Варшава, люди не пострадали – фото
20.02.2023, 21:14
Фото: Волынская областная прокуратура
Ночью 19 февраля сошел с рельсов поезд Киев – Варшава, люди не пострадали. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.
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Как отмечается, поезд, который двигался в направлении Польши, потерпел крушение ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия.
"В результате произошедшего никто не пострадал. Выясняются причины и обстоятельства аварии", – сообщили правоохранители.
Досудебное расследование ведет Ковельское РУП ГУНП в Волынской области.
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