Состоялся обмен "5 на 5": Россия освободила четверых гражданских и погибшего – ГУР
18.06.2022, 17:49
Пленные россияне, иллюстративное фото (Фото - СБУ)
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен с Россией по формуле "5 на 5". Об этом пишет Telegram ГУР.
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Главное управление разведки сообщает, что освобожденные – гражданские, которых незаконно удерживали оккупанты.
Четверо гражданских попали в плен во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.
Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.
- 2 июня на линии фронта в Запорожской области между Украиной и Россией прошел обмен телами погибших военных.
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