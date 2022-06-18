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Состоялся обмен "5 на 5": Россия освободила четверых гражданских и погибшего – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 17:49
Состоялся обмен
Пленные россияне, иллюстративное фото (Фото - СБУ)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел очередной обмен с Россией по формуле "5 на 5". Об этом пишет Telegram ГУР.

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Главное управление разведки сообщает, что освобожденные – гражданские, которых незаконно удерживали оккупанты.

Четверо гражданских попали в плен во время боев в Киевской области. Трое из них – во время оккупации Гостомеля.

Также удалось вернуть тело одного погибшего защитника Украины.

  • 2 июня на линии фронта в Запорожской области между Украиной и Россией прошел обмен телами погибших военных.
Сергей Бережной
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гур обмен пленные
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