2 июня на линии фронта в Запорожской области между Украиной и Россией прошел обмен телами погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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В результате переговоров с участием уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР Минобороны, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

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Вадим Ребрина

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