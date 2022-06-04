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Между Украиной и Россией прошел обмен телами погибших военных

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 18:20
Между Украиной и Россией прошел обмен телами погибших военных - Фото
Тела российских военных (Фото - EPA )

2 июня на линии фронта в Запорожской области между Украиной и Россией прошел обмен телами погибших военных. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

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В результате переговоров с участием уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР Минобороны, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Читайте также: Украина готова отдать России погибших оккупантов. В рефрижераторы собрали сотни тел

Вадим Ребрина
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обмен Минреинтеграции
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