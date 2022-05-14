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Украина готова отдать России погибших оккупантов. В рефрижераторы собрали сотни тел

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 08:23
Украина готова отдать России погибших оккупантов. В рефрижераторы собрали сотни тел - Фото
Фото: EPA

Украина готова вернуть России тела погибших оккупантов, которые нашли на полях боев. Об этом заявил в пятницу начальник гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) Владимир Лямзин, пишет Reuters.

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"По нормам международного гуманитарного права, которые Украина неукоснительно соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", – сказал он.

По его словам, сейчас тела российских военных находятся в рефрижераторах в разных регионах Украины. Один из них стоит на окраине Киева.

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"В этом рефрижераторном поезде хранится несколько сотен тел российских оккупантов. Большинство привезли из Киевской области, есть и из Черниговской области, и из других областей", – рассказал Лямзин.

Украина готова отдать России погибших оккупантов. В рефрижераторы собрали сотни тел

Украина готова отдать России погибших оккупантов. В рефрижераторы собрали сотни тел

Украина готова отдать России погибших оккупантов. В рефрижераторы собрали сотни тел
Андрей Водяный
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