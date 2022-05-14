Украина готова отдать России погибших оккупантов. В рефрижераторы собрали сотни тел

Украина готова вернуть России тела погибших оккупантов, которые нашли на полях боев. Об этом заявил в пятницу начальник гражданско-военного сотрудничества (CIMIC) Владимир Лямзин, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"По нормам международного гуманитарного права, которые Украина неукоснительно соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", – сказал он.

По его словам, сейчас тела российских военных находятся в рефрижераторах в разных регионах Украины. Один из них стоит на окраине Киева.

Читайте также

"В этом рефрижераторном поезде хранится несколько сотен тел российских оккупантов. Большинство привезли из Киевской области, есть и из Черниговской области, и из других областей", – рассказал Лямзин.

Украина заявляет о гибели около 26 900 российских военнослужащих с начала полномасштабной войны. Россия не обновляла число погибших с 25 марта – тогда речь шла о 1351 погибшем.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.