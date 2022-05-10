UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Al Jazeera показала вагон-рефрижератор с телами военных, от которых отказалась РФ – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 12:54
Репортаж Al Jazeera
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Офицеры РФ начали расстреливать своих солдат, чтобы "поднять" их воевать: перехват СБУ
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео
Опускают "вторую армию мира". 59 бригада уничтожила батарею российской артиллерии: видео

Катарское агентство Al Jazeera выпустило репортаж из Украины, в котором показало вагон-рефрижератор с невостребованными Россией телами военнослужащих РФ, ликвидированных в Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В репортаже показаны принадлежавшие убитым россиянам шевроны, личные вещи, а также драгоценности и бижутерия, предположительно, похищенные ими у местных жителей.

Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил катарским журналистам, что тела могут храниться так долго, как сочтет нужным правительство Украины. Он также пояснил, что Россия отказывается забирать эти тела, так как они "являются свидетельством военных преступлений", и в итоге может сложиться ситуация, когда Украине придется хоронить их за свой счет. 

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что с начала вторжения армия РФ потеряла уже 26 000 человек.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Al Jazeera погибшие военные РФ потери России
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 