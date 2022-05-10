Катарское агентство Al Jazeera выпустило репортаж из Украины, в котором показало вагон-рефрижератор с невостребованными Россией телами военнослужащих РФ, ликвидированных в Киевской области.

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В репортаже показаны принадлежавшие убитым россиянам шевроны, личные вещи, а также драгоценности и бижутерия, предположительно, похищенные ими у местных жителей.

Полковник ВСУ Владимир Лямзин сообщил катарским журналистам, что тела могут храниться так долго, как сочтет нужным правительство Украины. Он также пояснил, что Россия отказывается забирать эти тела, так как они "являются свидетельством военных преступлений", и в итоге может сложиться ситуация, когда Украине придется хоронить их за свой счет.

Сегодня Генштаб ВСУ сообщил, что с начала вторжения армия РФ потеряла уже 26 000 человек.

Сергей Бережной

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