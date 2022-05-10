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Украинские силы уничтожили 350 российских оккупантов за сутки. С 24 февраля – 26 000

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 09:22
Украинские силы уничтожили 350 российских оккупантов за сутки. С 24 февраля – 26 000 - Фото
Украинская аритллерия (фото - ЕРА)

За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 350 российских военных и 25 танков. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 26 000 человек и 1170 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера наибольшие потери россияне несли на Авдеевском направлении. С 24 февраля по 10 мая армия РФ потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 26 000 (+350) человек ликвидировано,

танков – 1170 (+25),

боевых бронированных машин – 2808 (+44),

артиллерийских систем – 519 (+6),

РСЗО – 185 (0),

средств ПВО – 87 (0),

самолетов – 199 (0),

вертолетов – 158 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),

крылатых ракет – 94 (0),

кораблей/катеров – 12 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10),

спецтехники – 41 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ танки убитые потери армия рф генштаб войска россии
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