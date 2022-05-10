Украинские силы уничтожили 350 российских оккупантов за сутки. С 24 февраля – 26 000
За прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили 350 российских военных и 25 танков. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 26 000 человек и 1170 танков. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Вчера наибольшие потери россияне несли на Авдеевском направлении. С 24 февраля по 10 мая армия РФ потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 26 000 (+350) человек ликвидировано,
танков – 1170 (+25),
боевых бронированных машин – 2808 (+44),
артиллерийских систем – 519 (+6),
РСЗО – 185 (0),
средств ПВО – 87 (0),
самолетов – 199 (0),
вертолетов – 158 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3),
крылатых ракет – 94 (0),
кораблей/катеров – 12 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 1980 (+10),
спецтехники – 41 (0).
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