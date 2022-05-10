Госдеп: Иронично, что Россия отпраздновала День Победы в разгар победы Украины

Россия отпраздновала День Победы в разгар победы Украины, объявление мобилизации означало бы, что она признала – украинцы добились больших успехов на войне. Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

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Чиновник комментировал речь российского диктатора Владимира Путина на параде 9 мая, в которой он не объявил ни официальной войны, ни мобилизации, ни "побед" войск РФ в Украине.

"Я думаю, что объявление войны, массовая мобилизация вполне могли быть равносильны признанию того, что известно миру, а именно – что украинцы добились больших успехов и что они смогли выстоять", – сказал Прайс.

Он отметил, что уже больше 10 недель продолжается полномасштабная война в Украине, хотя российские лидеры надеялись завершить все за считанные часы.

По словам Прайса, планы Кремля провалились из-за упорства, выдержки, решимости, храбрости, мужества украинских партнеров, а также помощи от США и западных союзников.

"Я полагаю, что другая великая ирония заключается в том, что Москва празднует День Победы. Они празднуют победу в разгар победы, но в разгар украинской победы", – добавил он.

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Марк Сировой

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