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Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд, Кремль – это фабрика дезинформации

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 06:37
Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд, Кремль – это фабрика дезинформации - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

В Белом доме назвали абсурдной речь российского диктатора Владимира Путин на параде 9 мая, в которой он пытался оправдать широкомасштабное вторжение в Украину. Такое заявление сделала на брифинге Джен Псаки – спикер администрации президента США Джо Байдена.

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По ее словам, Путин выступил с версией ревизионистской истории. Она приобрела форму дезинформации, которая слишком часто становится российской программой действий, отметила Псаки.

Спикер Белого подчеркнула: вторжение в Украину продвигалось и управлялось Путиным, поэтому утверждения о якобы "провокации войны западной агрессией или планами" – заведомо ложны и абсурдны.

"К счастью, мы все знаем – репортеры всего мира знают, европейцы знают, американцы знают – о фабрике дезинформации, которой, похоже, являются президент Путин и Кремль", – сказала она.

Псаки подчеркнула, что необходимо помнить: 9 мая на самом деле должно быть посвящено празднованию поражения нацистов.

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