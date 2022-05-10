Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд, Кремль – это фабрика дезинформации

В Белом доме назвали абсурдной речь российского диктатора Владимира Путин на параде 9 мая, в которой он пытался оправдать широкомасштабное вторжение в Украину. Такое заявление сделала на брифинге Джен Псаки – спикер администрации президента США Джо Байдена.

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По ее словам, Путин выступил с версией ревизионистской истории. Она приобрела форму дезинформации, которая слишком часто становится российской программой действий, отметила Псаки.

Спикер Белого подчеркнула: вторжение в Украину продвигалось и управлялось Путиным, поэтому утверждения о якобы "провокации войны западной агрессией или планами" – заведомо ложны и абсурдны.

"К счастью, мы все знаем – репортеры всего мира знают, европейцы знают, американцы знают – о фабрике дезинформации, которой, похоже, являются президент Путин и Кремль", – сказала она.

Псаки подчеркнула, что необходимо помнить: 9 мая на самом деле должно быть посвящено празднованию поражения нацистов.

9 мая Путин на параде не объявил ни официальной войны, ни мобилизации, ни "побед". Большую часть речи он оправдывал нападение на Украину, утверждал, что это "упреждающий удар" на планы Запада.

После нее советник главы ОП Михаил Подоляк в очередной раз повторил: НАТО не собиралось нападать на Россию, а Украина не планировала атаковать Крым, войну развязали имперские амбиции РФ.

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