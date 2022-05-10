Белый дом о речи Путина на параде: Абсурд, Кремль – это фабрика дезинформации
В Белом доме назвали абсурдной речь российского диктатора Владимира Путин на параде 9 мая, в которой он пытался оправдать широкомасштабное вторжение в Украину. Такое заявление сделала на брифинге Джен Псаки – спикер администрации президента США Джо Байдена.
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По ее словам, Путин выступил с версией ревизионистской истории. Она приобрела форму дезинформации, которая слишком часто становится российской программой действий, отметила Псаки.
Спикер Белого подчеркнула: вторжение в Украину продвигалось и управлялось Путиным, поэтому утверждения о якобы "провокации войны западной агрессией или планами" – заведомо ложны и абсурдны.
"К счастью, мы все знаем – репортеры всего мира знают, европейцы знают, американцы знают – о фабрике дезинформации, которой, похоже, являются президент Путин и Кремль", – сказала она.
Псаки подчеркнула, что необходимо помнить: 9 мая на самом деле должно быть посвящено празднованию поражения нацистов.
- 9 мая Путин на параде не объявил ни официальной войны, ни мобилизации, ни "побед". Большую часть речи он оправдывал нападение на Украину, утверждал, что это "упреждающий удар" на планы Запада.
- После нее советник главы ОП Михаил Подоляк в очередной раз повторил: НАТО не собиралось нападать на Россию, а Украина не планировала атаковать Крым, войну развязали имперские амбиции РФ.
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