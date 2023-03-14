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Сотрудника Минобороны подозревают, что он за взятки отправлял уклонистов за границу – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 17:24
Сотрудника Минобороны подозревают, что он за взятки отправлял уклонистов за границу – ГБР - Фото
Фото - ГБР

Сотрудники Госбюро расследований задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны при получении взятки в $9 000.

ГБР сообщило служащему Минобороны в чине полковника о подозрении в незаконном оформлении документов о снятии с военного учета, чтобы отдельные военнообязанные могли выехать за границу.

По данным следствия, полковник требовал $9 000 за заключение военно-медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Он был задержан с поличным при получении денег и передаче документов. Задержание проводилось при участии СБУ.

При обысках у подозреваемого изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей, оружие без разрешительных документов и деньги в иностранной валюте.

По инкриминируемой статье при вынесении обвинительного приговора предусмотрена санкция в 8 лет лишения свободы. 

  • 3 февраля СБУ сообщила о разоблачении заместителя главы Центральной военно-врачебной комиссии Медицинских сил ВСУ, который, по информации спецслужбы, получал "взятки от уклонистов".

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Сергій Бережний
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