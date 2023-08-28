Сотрудника СБУ нашли мертвым в своем кабинете, огнестрельное ранение головы – источник
28.08.2023, 17:31
Фото: СБУ
Сотрудника Службы безопасности Украины нашли мертвым в своем кабинете. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.
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Пресс-служба СБУ подтвердила смерть своего сотрудника.
"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, расследуемого следователями Национальной полиции Украины", – говорится в заявлении пресс-службы.
СБУ выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника и оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования.
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