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Сотрудника СБУ нашли мертвым в своем кабинете, огнестрельное ранение головы – источник

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 17:31
Сотрудника СБУ нашли мертвым в своем кабинете, огнестрельное ранение головы – источник - Фото
Фото: СБУ

Сотрудника Службы безопасности Украины нашли мертвым в своем кабинете. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

Пресс-служба СБУ подтвердила смерть своего сотрудника.

"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, расследуемого следователями Национальной полиции Украины", – говорится в заявлении пресс-службы.

СБУ выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника и оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования.

Наталья Медведева, Марк Сировой
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