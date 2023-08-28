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Співробітника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті, вогнепальне поранення голови – джерело

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 17:31
Співробітника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті, вогнепальне поранення голови – джерело - Фото
Фото: СБУ

Співробітника Служби безпеки України знайшли мертвим у своєму кабінеті. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ.

Пресслужба СБУ підтвердила смерть свого працівника.

"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України", – йдеться у заяві пресслужби.

СБУ висловлює співчуття рідним та близьким загиблого співробітника та надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування.

Наталія Медведєва, Марко Сировой
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