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Социологи спросили украинцев, что они планируют сделать после войны: результаты опроса

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2022, 14:44
Социологи спросили украинцев, что они планируют сделать после войны: результаты опроса - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

У большинства украинцев планы на жизнь после войны в основном связаны с путешествиями, а каждый четвертый не против после победы завести кота, собаку или другого домашнего любимца. Это видно по результатам соцопроса от группы Рейтинг.

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Путешествовать по стране после войны планируют 55% опрошенных, 39% – не планируют.

Поровну тех, кто хочет после войны получить новое образование/знания, и кому это не нужно – по 49%.

38% украинцев не против освоить новую профессию в послевоенной Украине, но 59% считают, что это им ни к чему.

Свое дело после победы хотят открыть 27% опрошенных, 70% – не хотят.

Каждый четвертый украинец (25%) после войны заведет кота, собаку или другого домашнего любимца.

21% думают поменять работу.

Лишь 8% не против переехать жить в другое место в стране, а 90% хорошо и на довоенном месте.

Тех, кто после войны думает выехать жить за рубеж, всего 3%. 95% сограждан никуда отсюда уезжать не хотят.

Социологи спросили украинцев, что они планируют сделать после войны: результаты опроса

Социологи отмечают, что планы вынужденно покинувших свой город отличаются от оставшихся. Уехавшие больше хотят путешествовать по стране и гораздо больше хотят получить дополнительное образование или новые знания (61% против 47%), освоить новую профессию (51% против 35%) и открыть свое дело (40% против 23%).

Аналитики пишут, что вынужденный отъезд "сформировал активную позицию по жизни после войны, желание перемен и развития".

Опрос проведен 19 марта 2022 года по телефону с использованием компьютера среди 1000 украинцев от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 3,1%.

Евгений Пилипенко
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