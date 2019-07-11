Соцопрос: Рейтинг назвал лидеров общественного доверия

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Среди украинских политиков и общественных деятелей наибольшим доверием среди населения пользуется шестой президент Владимир Зеленский. По итогам опроса, проведенного группой Рейтинг, уровень доверия к нему составляет 65% (не доверяют 27%).

Затем следует лидер группы Океан Эльзы и партии Голос Святослав Вакарчук (уровень доверия - 25%), глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков (24%), лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко (23%), лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (22%), один из лидеров Оппозиционной платформы - За життя (ОПЗЖ) Юрий Бойко (22%), премьер-министр Владимир Гройсман (20%) и первый номер партии Сила и честь Игорь Смешко (20%).

Меньше всего доверяют респонденты пятому президенту Петру Порошенко (14%) и другому лидеру ОПЗЖ, куму президента России Виктору Медведчуку (12%).

На западе страны самый высокий уровень доверия имеют Зеленский и Вакарчук, в центре - Зеленский, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсман. На юге - Зеленский и Бойко, на востоке - Зеленский, Бойко, Разумков и Медведчук.

Опрос проводился 6-10 июля среди 2000 респондентов путем личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Опрос КМИСа показал, что наиболее положительно среди политиков и общественных деятелей украинцы относятся к Зеленскому. Его знают 99,3% украинцев, 67,8% из них - имеют положительное отношение к нему, 8% - отрицательно относятся к главе государства, 17% - имеют нейтральное отношение 7,1% имели проблемы с ответом на вопрос. На втором и третьем местах по расположились Разумков и представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.