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18.07.2019, 11:15

Соцопрос: симпатии населения к Зеленскому растут

Соцопрос: симпатии населения к Зеленскому растут - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Уровень позитивного отношения к президенту среди тех респондентов, кто его знает, составляет 72,8% - такой резальтат дает КМИС в своем опросе

Наиболее положительно среди политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Респондентам задавались вопросы "Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете?" и "Как Вы в целом относитесь к этому политику - положительно, отрицательно или нейтрально?"

В скобках - результат предыдущего опроса от КМИСа, проведенного с 25 июня по 7 июля.

Владимир Зеленский -99,8% и 72,8%, соответственно (99,3% и 67,8%);
глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков - 67,2% и 58,4% (62,7% и 51,6%).
лидер партии Сила и честь Игорь Смешко - 68,9% и 38,3% (64,1 и 38,1%);
представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук - 29,6% и 34,8% (25,0% и 41,1%);
лидер Голоса и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук - 89,8% и 25,8% (95,2% и 26,7%).

Опрос проводился с 5 по 15 июля среди 2000 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

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Теги: соцопрос, кмис, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, игорь смешко
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