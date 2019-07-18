Соцопрос: симпатии населения к Зеленскому растут

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Наиболее положительно среди политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему президенту Владимиру Зеленскому. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Респондентам задавались вопросы "Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете?" и "Как Вы в целом относитесь к этому политику - положительно, отрицательно или нейтрально?"

В скобках - результат предыдущего опроса от КМИСа, проведенного с 25 июня по 7 июля.

Владимир Зеленский -99,8% и 72,8%, соответственно (99,3% и 67,8%);

глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков - 67,2% и 58,4% (62,7% и 51,6%).

лидер партии Сила и честь Игорь Смешко - 68,9% и 38,3% (64,1 и 38,1%);

представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук - 29,6% и 34,8% (25,0% и 41,1%);

лидер Голоса и группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук - 89,8% и 25,8% (95,2% и 26,7%).

Опрос проводился с 5 по 15 июля среди 2000 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.