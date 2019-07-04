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04.07.2019, 14:55

Выборы в Раду: сколько украинцев пойдет голосовать 21 июля

Выборы в Раду: сколько украинцев пойдет голосовать 21 июля - Фото
Фото: EPA

62% респондентов, опрошенных группой Рейтинг, собираются принять участие в голосовании

Голосовать на досрочных парламентских выборах 21 июля собираются 62% украинских избирателей. Таковы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

62% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в голосовании. Еще 23% отметили, что скорее готовы участвовать, 12% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Самую большую готовность участвовать в голосовании демонстрируют старшие избиратели.

Опрос проводился с 29 июня по 3 июля. Опрошено 2500 человек методом личного интервью. Ошибка репрезентативности не превышает 2,0%.

По данным опроса от фонда Демократические инициативы и центра Разумкова по проекту посольства Нидерландов, который проводился с 13 по 20 июня, 51% опрошенных украинцев готовы голосовать, 30% "скорее готовы".

Если бы выборы проходили в указанный период, в Раду прошли бы шесть партий: Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского), Оппозиционная платформа - За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко), Батькивщина (Юлия Тимошенко), Европейская солидарность (Петр Порошенко), Голос (Святослав Вакарчук), Сила и честь (Игорь Смешко).

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Теги: верховная рада, рейтинг, выборы, соцопрос
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