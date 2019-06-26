Новый опрос показал иные рейтинги партий, чем у других компаний

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 13 по 20 июня, в Раду прошли бы шесть партий. По данным опроса от фонда Демократические инициативы и центра Разумкова, у некоторых партий рейтинги заметно отличаются от тех, какие дают примерно за тот же период другие социологические компании.

51% опрошенных украинцев готовы голосовать, 30% "скорее готовы".

Среди тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать:

42,7% - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);

10,5% - Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

10,2% - Батькивщина (Юлия Тимошенко);

9,8% - Европейская солидарность (Петр Порошенко);

6,4% - Голос (Святослав Вакарчук);

5,2% - Сила и честь (Игорь Смешко).

На грани прохождения барьера в парламент:

4,1% - Гражданская позиция (Анатолий Гриценко).

"Перспективы других политических сил попасть в Раду можно оценить как минимальные", - резюмировали социологи.

Опрос по проекту посольства Нидерландов проведен с 13 по 20 июня 2019 года среди 2017 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Результаты общего опроса нескольких компаний с 30 апреля по 10 мая показали, что за Слугу народа проголосовали бы почти 40% украинцев из тех, кто собирается голосовать. Опрос Рейтинга с 29 мая по 3 июня - 48,2%, КМИС с 26 мая по 7 июня - 48,5%, Соцмониторинг и УИС им. Яременко 8-14 июня - 47,5%, Социс 14-19 июня - 47,6%, Рейтинг 20-24 июня - 45,3%.