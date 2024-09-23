Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир – Науседа

Гитанас Науседа на выступлении в ООН (Фото: страница Х президента Литвы)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций нуждается в реформах на фоне войны России против Украины. Об этом он высказался на Саммите будущего в Нью-Йорке.

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"Отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения по поводу способности ООН поддерживать глобальный мир и безопасность. Понятно, что нужны значительные реформы Совета Безопасности. ООН должна получить полномочия останавливать и сдерживать агрессоров", — добавил Науседа.

Науседа подчеркнул, что страны должны вернуться к поддержке Украины, основанной на правилах международного порядка. Он подчеркнул, что наша страна борется за свободу и демократию.

Президент Литвы призвал международное сообщество приложить больше усилий, чтобы ограничить способность России продолжать свою "колониальную войну".