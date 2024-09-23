Раду Безпеки ООН треба реформувати, є сумніви в здатності підтримувати мир – Науседа

Гітанас Науседа на виступі в ООН (Фото: сторінка Х президента Литви)

Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй потребує реформ на фоні війни Росії проти України. Про це він висловився на Саміті майбутнього у Нью-Йорку.

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"Відсутність багатосторонньої відповіді на агресію Росії проти України викликає серйозні сумніви щодо здатності ООН підтримувати глобальний мир і безпеку. Зрозуміло, що потрібні значні реформи Ради Безпеки. ООН має отримати повноваження зупиняти та стримувати агресорів", – додав Науседа.

Науседа наголосив, що країни повинні повернутися до підтримки України, яка заснована на правилах міжнародного порядку. Він підкреслив, що наша країна бореться за свободу та демократію.

Президент Литви закликав міжнародну спільноту докласти більше зусиль, щоб обмежити здатність Росії продовжувати свою "колоніальну війну".