Совбез ООН рассмотрит украинский языковой закон, как хочет РФ

Совбез ООН (фото - EPA)

Совет безопасности ООН рассмотрит украинский закон о государственном языке, сообщает спикер постоянного представителя Украины про ООН Олег Николенко в Facebook.

Заседание будет проходить 20 мая в 22:00 по киевскому времени.

Реклама

Согласно языковому закону, украинский - единственный государственный, знать его обязаны все граждане. Он обязателен в публичных сферах: политикуме, культуре, образовании, сфере обслуживания. На сферу личного общения и религиозные обряды действие закона не распространяется.

18 мая сообщалось, что делегация РФ обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием в Украине закона о государственном языке.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями. Позже комитет министров Совета Европы поддержал решение, по которому все страны-члены, включая Россию, должны голосовать на выборах нового генсекретаря организации в июне.

Читайте также: Языковой закон Колесниченко-Кивалова признан неконституционным