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Совет Европы обсуждает предоставление военной помощи Молдове

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08.06.2022, 13:12
Совет Европы обсуждает предоставление военной помощи Молдове - Фото
Валдис Домбровскис (Фото - EPA)

Совет Европы планирует в июле утвердить военную помощь для Молдовы, но без летального оружия. Об этом сообщил в Европейском парламенте вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Об этом сообщает Newsmaker.md.

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"Мы предложили усилить военную помощь для Грузии и Молдовы, но без передачи им летальных вооружений. Планируется поддержка в части логистики, киберзащиты, военно-медицинских, инженерных и мобильных ресурсов", – сказал Домбровскис.

По его словам, Еврокомиссия представит эту помощь уже в июне, а в июле Совет Европы должен будет ее просто утвердить.

Помимо военной помощи, ЕС также намерен усилить поддержку Молдовы как "наиболее пострадавшего соседа Украины".

Домбровскис также заявил, что "поддержка Украины, Грузии, Молдовы и стран Южного Кавказа для Евросоюза принципиально важна".

  • 2 июня премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что стране нужно укреплять обороноспособность и власти сейчас решают, стоит ли запрашивать помощь оружием у западных партнеров. 
Сергей Бережной
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евросоюз Валдис Домбровскис Молдова военная помощь
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