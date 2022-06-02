В Молдове решают, не попросить ли у Запада оружие

Молдова нуждается в укреплении своей обороноспособности, власти сейчас решают, запрашивать ли помощь оружием у западных партнеров. Об этом в эфире общественного телевидения Молдовы сказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица, сообщает trm.md.

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"Нужно защищать нейтралитет. Наши граждане в целом поддерживают этот нейтралитет", – сказала она, добавив, что в новых условиях безопасности страна должна инвестировать в свои возможности.

"Именно поэтому мы обратились к нашим партнерам с просьбами, в том числе об этой нелетальной помощи, усилении пограничных возможностей Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, и, очевидно, мы говорим с другими европейскими странами о других видах помощи. Пока это общее обсуждение. Мы находимся на этапе, когда пытаемся решить, будем ли мы запрашивать летальную военную помощь или нет", — сказала премьер.

В этом контексте Гаврилица упомянула, что боеприпасы, используемые армией Молдовы на учениях, устарели.

Премьер-министр также отметила, что после уточнения госбюджета бюджет армии Молдовы был увеличен примерно на 130 млн леев (примерно $6,8 млн) и составляет около 1% общих расходов.

21 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что хочет вооружить по стандартам НАТО не только Украину, но и другие государства, для которых существует угроза со стороны России, в частности Молдову.





Вадим Ребрина

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