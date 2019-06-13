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13.06.2019, 10:35

Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине - Фото
Евросоюз (фото - depositphotos.com)

В Совете Европы указали на "позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции"

Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине и отметил положительную динамику. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте СЕ.

"В период с 2014 до 2018 Украина приняла широкомасштабные законодательные усилия, направленные на приведение судебной системы в соответствие с принципами верховенства права и укрепления независимости судебной власти", - сказано в документе с примечанием, что изменения "заслуживают высокой оценки".

При этом эксперты напомнили, что судебная система Украины характеризуется "недостаточной независимостью судебной власти от исполнительной и законодательной ветвей власти, сложной системой судов, противоречивой судебной практикой, недостаточной эффективностью и отсутствием доверия со стороны общества в целом".

В СЕ добавили, что "процесс реформирования все еще находится на переходном этапе, а потому рано давать какую-либо окончательную оценку".

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Теги: судебная реформа, совет европы
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