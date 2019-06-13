Совет Европы позитивно оценил судебную реформу в Украине

Евросоюз (фото - depositphotos.com)

Совет Европы сделал экспертную оценку судебной реформы в Украине и отметил положительную динамику. Об этом говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте СЕ.

"В период с 2014 до 2018 Украина приняла широкомасштабные законодательные усилия, направленные на приведение судебной системы в соответствие с принципами верховенства права и укрепления независимости судебной власти", - сказано в документе с примечанием, что изменения "заслуживают высокой оценки".

При этом эксперты напомнили, что судебная система Украины характеризуется "недостаточной независимостью судебной власти от исполнительной и законодательной ветвей власти, сложной системой судов, противоречивой судебной практикой, недостаточной эффективностью и отсутствием доверия со стороны общества в целом".

В СЕ добавили, что "процесс реформирования все еще находится на переходном этапе, а потому рано давать какую-либо окончательную оценку".

Читайте также: Родители в суде требуют выдать 16-летней дочери паспорт-книжку