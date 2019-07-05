Совет судей выбрал главу: что о нем надо знать

Богдан Монич (фото - facebook.com/CourtPressCenter)

Председателем Совета судей избран судья Седьмого апелляционного административного суда Богдана Монича. Об этом сообщает sud.ua.

Его кандидатуру поддержали 23 члена РСУ из 25 присутствующих. Против выступили только двое судей. В бюллетень для голосования была внесена одна кандидатура. Потенциальный претендент на должность, действующий заместитель главы ССУ Вадим Бутенко отказался выдвинуть свою кандидатуру.

Отмечается, что впервые в истории судейского самоуправления Украины председателем РСУ стал судья не из кассационной инстанции. Традиционно главами Рады судей избирались судьи Верховного Суда Украины или Верховного Суда.

Судья Богдан Монич, будучи судьей Житомирского апелляционного административного суда, он трижды (в 2014, 2015, 2018 гг.) избирался членом Совета судей Украины по квоте судов административной юрисдикции. В 2015-2018 годах был заместителем главы ССУ. В статусе заместителя главы ССУ Монич был председательствующим на XV съезде судей в марте 2018-го.

В 2016-2017 и 2018-2019 годах Монич принимал участие в конкурсах в Кассационный административный суд, оба раза входил в итоговый рейтинговый список, но судьей ВС ему стать так и не удалось. В 2017-м судья участвовал в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия по квоте съезда судей, однако на самом съезде снял свою кандидату.

Отмечается, что выборы нового главы ССУ состоялись после того, как 5 июля от этой должности отказался прежний глава - судья Большой Палаты ВС Олег Ткачук, который заявил, что в дальнейшем намерен сосредоточиться на участии в конкурсе на должность судьи Конституционного суда по квоте съезда судей, который состоится в октябре 2019 года.

2 июля Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных общих судах.