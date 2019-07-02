Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.07.2019, 22:29

ВККС объявила конкурс на 505 вакансий судей

ВККС объявила конкурс на 505 вакансий судей - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Вопрос допуска кандидатов к участию в конкурсе будет рассматриваться 19 июля

Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных общих судах. Об этом информируют в ВККС.

"Высшей квалификационной комиссией судей Украины 2 июля 2019 объявлен конкурс на занятие 505 вакантных должностей судей в местных общих судах", - говорится в сообщении.

Также на сайте ведомства указано, в каких именно судах и на сколько должностей объявлен конкурс.

Вопрос допуска кандидатов к участию в конкурсе будет рассматриваться 19 июля. Конкурс будет проводиться 7 августа в помещении ВККС.

30 мая президент Владимир Зеленский назначил судей местных административных и общих судов.

22 мая сообщелось, что 27 судей Окружного админсуда Киева не явились для сдачи экзамена на оценивание квалификации в Высшую квалификационную комиссию судей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ВККС, судьи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 