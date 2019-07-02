ВККС объявила конкурс на 505 вакансий судей

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Высшая квалификационная комиссия судей объявила конкурс на занятие 505 вакантных должностей в местных общих судах. Об этом информируют в ВККС.

"Высшей квалификационной комиссией судей Украины 2 июля 2019 объявлен конкурс на занятие 505 вакантных должностей судей в местных общих судах", - говорится в сообщении.

Также на сайте ведомства указано, в каких именно судах и на сколько должностей объявлен конкурс.

Вопрос допуска кандидатов к участию в конкурсе будет рассматриваться 19 июля. Конкурс будет проводиться 7 августа в помещении ВККС.

30 мая президент Владимир Зеленский назначил судей местных административных и общих судов.

22 мая сообщелось, что 27 судей Окружного админсуда Киева не явились для сдачи экзамена на оценивание квалификации в Высшую квалификационную комиссию судей.