Зеленский назначил судей местных судов: список имен

Президент Владимир Зеленский назначил судей местных административных и общих судов. Соответствующие указы опубликованы на сайте Высшего совета правосудия.
Президент назначил на должности следующих чиновников:
- судьей Днепропетровского окружного админсуда - Елену Турову;
- судьей Донецкого окружного админсуда - Ивана Голошивца;
- судьями Львовского окружного админсуда - Ульяну Братичак и Олега Кравцева;
- судьями Харьковского окружного админсуда - Ольгу Николаеву и Катерину Севастьяненко;
- судьей Ивано-Франковского горсуда - Людмилу Мелещенко;
- судьей Сколевского райсуда Львовской области - Андрея Брону;
- судьей Червонозаводского райсуда Харькова - Ирину Тесликову.
Ранее Зеленский назначил главой своей службы безопасности бывшего охранника Коломойского.
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