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30.05.2019, 10:51

Зеленский назначил судей местных судов: список имен

Зеленский назначил судей местных судов: список имен - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Указы опубликовали на сайте Высшего совета правосудия

Президент Владимир Зеленский назначил судей местных административных и общих судов. Соответствующие указы опубликованы на сайте Высшего совета правосудия. 

Президент назначил на должности следующих чиновников:

- судьей Днепропетровского окружного админсуда - Елену Турову;

- судьей Донецкого окружного админсуда - Ивана Голошивца;

судьями Львовского окружного админсуда - Ульяну Братичак и Олега Кравцева;

судьями Харьковского окружного админсуда - Ольгу Николаеву и Катерину Севастьяненко;

судьей Ивано-Франковского горсуда  - Людмилу Мелещенко;

судьей Сколевского райсуда Львовской области - Андрея Брону;

судьей Червонозаводского райсуда Харькова - Ирину Тесликову.

Ранее Зеленский назначил главой своей службы безопасности бывшего охранника Коломойского. 

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Теги: Владимир Зеленский, назначение, судья, всп
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