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24.05.2019, 12:27

Зеленский назначил друзей во власть. Как вам? Опрос LIGA.net

Зеленский назначил друзей во власть. Как вам? Опрос LIGA.net - Фото
Сергей Шефир и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

Друзья детства и бизнес-партнеры Зеленского по Кварталу 95 занимают высокие должности в Администрации президента, СБУ и Кабмине. Поддерживаете?

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?" - спрашивал Владимир Зеленский перед первым туром выборов президента. А потом пришел на Банковую и возглавил эту традицию. Друзья детства и бизнес-партнеры Зеленского по Кварталу 95 занимают высокие должности в Администрации президента, СБУ и Кабинете министров.

Итак, Зеленский назначил друзей во власть. Как вам? Опрос LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, кадровые назначения, команда зеленского
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