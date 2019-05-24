Сергей Шефир и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба)

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?" - спрашивал Владимир Зеленский перед первым туром выборов президента. А потом пришел на Банковую и возглавил эту традицию. Друзья детства и бизнес-партнеры Зеленского по Кварталу 95 занимают высокие должности в Администрации президента, СБУ и Кабинете министров.

Итак, Зеленский назначил друзей во власть. Как вам? Опрос LIGA.net

ОПРОС В КОНЦЕ НОВОСТИ, ДОЖДИТЕСЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦЫ

Читайте также: Вся президентская рать. Реальная ЗеКоманда