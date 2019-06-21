Совет судей заявил о давлении со стороны офиса Зеленского

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Совет судей Украины (ССУ) сообщил в Facebook о давлении со стороны офиса президента Владимира Зеленского.

На сегодня, 21 июня, запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей RCE и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей", - рассказал Судья Верховного суда, председатель ССУ Олег Ткачук.

По его словам, попытки подорвать доверие к судебной власти также были заметны 19 июня на встрече заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки и замглавы ССУ Вадима Бутенко.

"Никогда раньше работники аппарата Администрации президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти", - подчеркнул Ткачук.

Он сообщил, что обратился к Зеленскому с требованием принять безотлагательные меры.

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что, по его данным, глава КСУ Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в АП и лично встречалась с Зеленским. Шаптала это отрицает и говорит, что встреч с Зеленским у нее было только две, обе они были публичными.