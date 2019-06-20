Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 16:20

Глава КСУ отрицает, что встречалась с Зеленским лично

Глава КСУ отрицает, что встречалась с Зеленским лично - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Наталья Шаптала назвала клеветой утверждения Олега Ляшко о том, что у нее были частные встречи с президентом Зеленским

Глава Конституционного суда Наталья Шаптала отрицает, что имела частные встречи с президентом Владимиром Зеленским. Она обвинила лидера Радикальной партии Олега Ляшко в давлении на суд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСУ.

Накануне Ляшко в эфире телеканала 112 сказал: "По моей информации, глава Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента".

Он заявил также, что на судей Конституционного суда оказывается давление - "чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским".

Шаптала же заявила, что видела Зеленского дважды, и оба раза это было на публике: 20 мая она приводила Зеленского к присяге президента в Верховной Раде, а 11 июня он имел слово на открытой части заседания палаты КСУ по рассмотрению дела о конституционности указа о роспуске парламента.

Заявление Ляшко носит манипулятивный характер и не соответствует действительности, настаивает Шаптала.

Сегодня, 20 июня, КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. При этом самого решения на сайте суда пока нет.

Укринформ и Интерфакс-Украины со ссылкой на источник в суде сообщщили, что КСУ признал конституционным указ Зеленского.

Отправить:
Распечатать:
Теги: конституционный суд, Владимир Зеленский, олег ляшко, Наталья Шаптала
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 