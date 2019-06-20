Глава КСУ отрицает, что встречалась с Зеленским лично

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Глава Конституционного суда Наталья Шаптала отрицает, что имела частные встречи с президентом Владимиром Зеленским. Она обвинила лидера Радикальной партии Олега Ляшко в давлении на суд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСУ.

Накануне Ляшко в эфире телеканала 112 сказал: "По моей информации, глава Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента".

Он заявил также, что на судей Конституционного суда оказывается давление - "чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским".

Шаптала же заявила, что видела Зеленского дважды, и оба раза это было на публике: 20 мая она приводила Зеленского к присяге президента в Верховной Раде, а 11 июня он имел слово на открытой части заседания палаты КСУ по рассмотрению дела о конституционности указа о роспуске парламента.

Заявление Ляшко носит манипулятивный характер и не соответствует действительности, настаивает Шаптала.

Сегодня, 20 июня, КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. При этом самого решения на сайте суда пока нет.

Укринформ и Интерфакс-Украины со ссылкой на источник в суде сообщщили, что КСУ признал конституционным указ Зеленского.