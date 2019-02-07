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Боты:
07.02.2019, 06:45

Советник Трампа по нацбезопасности и Климкин обсудили выборы

Советник Трампа по нацбезопасности и Климкин обсудили выборы - Фото
Джон Болтон (фото - EPA)

Джон Болтон обсудил выборы в Украине и безопасность в регионе с главой украинского МИДа

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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным предстоящие выборы в Украине. Об этом Болтон сообщил у себя в Twitter.

Из разговор также касался вопросов региональной безопасности.

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"Состоялась плодотворная встреча с министром иностранных дел Украины, в ходе которой мы обсудили вопросы региональной безопасности, вмешательства России и ожидания от свободных и справедливых выборов. Подтвердили нашу взаимную приверженность работе на то, чтобы Украина была процветающий, целостной, свободной и мирной", - написал Болтон.

Напомним, СБУ ответила на обвинения в слежке за кандидатами в президенты. Председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что ведомство в пределах своей компетенции внимательно изучит все обстоятельства, которые могут свидетельствовать о возможных правонарушениях относительно кандидатов.

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Теги: выборы, джон болтон, павел климкин
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