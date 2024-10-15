Советник Зеленского ответил на обвинения УП – мэрам не звонит, общаться не запрещает

Литвин назвал историю с обвинениями со стороны УП "очень неконкретной", потому что журналисты, по его словам, "говорят что-то абстрактное"

Дмитрий Литвин и Владимир Зеленский (Фото – Telegram Сергея Лещенко)

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал заявление Украинской правды о том, что он якобы "запрещает" чиновникам и силовикам общаться с журналистами издания. В интервью LIGA.net Литвин отверг эти обвинения, отметив, что к нему УП вообще не обращалась за комментариями.

"Самым ироничным является то, что это одно из немногих изданий, которое за почти три года ни разу не обращалось ко мне за каким-либо комментарием, с вопросом. Вообще. То есть, все обращаются, все получают ответ или комментарий, а эти – ничего. И при этом что-то там рассказывают обо мне. А я не имею даже базового права на ответ", – сказал он.

Журналист УП Роман Романюк ответил на это LIGA.net : "Мы отправляли запрос раньше о ситуации с пресс-конференцией и нападками на Кравца. Его просто проигнорировали. Поэтому я на этот раз не писал ничего, зная из свежего опыта, каким будет последствие".

По словам Литвина, журналисты УП также "серьезно друг другу рассказывают", что он якобы звонит мэрам городов и "что-то им запрещает".

"Это уже настолько странно, что даже непонятно, как это можно эффективно опровергнуть. Потому что я не звоню мэрам городов и не общаюсь с ними вообще", – заверил советник Зеленского.

Он также предложил журналистам УП, если у них есть его сообщения с его "запретами" мэрам или рекламодателям, показать эти переписки.

Полное интервью с Литвиным – здесь.