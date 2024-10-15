Радник Зеленського відповів на звинувачення УП: каже, мерам не дзвонить, спілкуватись не забороняє

Литвин назвав історію зі звинуваченнями з боку УП "дуже неконкретною", тому що журналісти, за його словами, "кажуть щось абстрактне"

Дмитро Литвин та Володимир Зеленський (Фото – Telegram Сергія Лещенка)

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував заяву Української правди про те, що він нібито "забороняє" чиновникам і силовикам спілкуватися із журналістами видання. В інтерв’ю LIGA.net Литвин відкинув ці звинувачення, наголосивши, що до нього УП взагалі не зверталась за коментарями.

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"Найбільш іронічним є те, що це одне з небагатьох видань, яке за майже три роки жодного разу не зверталось до мене за будь-яким коментарем, з питанням. Взагалі. Тобто, всі звертаються, всі отримують відповідь або коментар, а ці – нічого. І при цьому щось там розказують про мене. А я не маю навіть базового права не відповідь", – сказав він.

Журналіст УП Роман Романюк відповів на це LIGA.net: "Ми відправляли запит раніше про ситуацію з пресконференцією і нападками на Кравця. Його просто проігнорували. Тому я цього разу не писав нічого, знаючи зі свіжого досвіду, який буде наслідок".

За словами Литвина, журналісти УП також "серйозно одне одному розповідають", що він нібито телефонує мерам міст і "щось їм забороняє".

"Це вже настільки дивно, що навіть незрозуміло, як це можна ефективно спростувати. Бо я не дзвоню мерам міст і не спілкуюсь з ними – взагалі", – запевнив радник Зеленського.

Він також запропонував журналістам УП, якщо вони мають повідомлення із його "заборонами" мерам чи рекламодавцям, показати ці листування.

Повне інтерв'ю із Литвином – тут.