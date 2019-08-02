Советник Зеленского поддержал языковой закон

Никита Потураев (фото - Радио Свобода)

Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что языковой закон соответствует Европейской хартии региональных языков. Об этом он заявил в интервью Левому берегу.

"Я изменил свое мнение. Поговорил со специалистами, экспертами... несоответствий Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами", - сказал Потураев.

Советник Владимира Зеленского рассказал о своем видении проблем "российского национального меньшинства". "Мы должны понять, где оно живет и какова его численность, и на этой территории обеспечить правами", - считает он.

О региональных языках, по мнению Потураева, нужно забыть, украинский должен быть единственным государственным языком в стране.

Ранее сообщалось, что Потураев высказался за запрет российских социальных сетей.

Никита Потураев - советник президента по политическим вопросам, депутат ІХ созыва Верховной Рады, политтехнолог и медиаэксперт.

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