Советник Зеленского поддержал языковой закон

Советник президента по политическим вопросам Никита Потураев считает, что языковой закон соответствует Европейской хартии региональных языков. Об этом он заявил в интервью Левому берегу.
"Я изменил свое мнение. Поговорил со специалистами, экспертами... несоответствий Европейской хартии языков не вижу. Некоторые вещи можно уточнить другими законами", - сказал Потураев.
Советник Владимира Зеленского рассказал о своем видении проблем "российского национального меньшинства". "Мы должны понять, где оно живет и какова его численность, и на этой территории обеспечить правами", - считает он.
О региональных языках, по мнению Потураева, нужно забыть, украинский должен быть единственным государственным языком в стране.
Ранее сообщалось, что Потураев высказался за запрет российских социальных сетей.
Никита Потураев - советник президента по политическим вопросам, депутат ІХ созыва Верховной Рады, политтехнолог и медиаэксперт.
Читайте также: Помоги Зеленскому. Выбери нормальных министров в новое правительство