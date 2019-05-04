Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.05.2019, 14:25

Советники Зеленского обсудили в Брюсселе поддержку Украины

Советники Зеленского обсудили в Брюсселе поддержку Украины - Фото
Фото: Facebook команды Зеленского

Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились в Брюсселе с кабинетами Жана-Клода Юнкера и Дональда Туска

Реклама
Реклама

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка продолжили обсуждать в Брюсселе поддержку первоочередных шагов нового главы государства. Об этом команда Зеленского сообщает в Facebook.

3 мая Данилюк и Рябошапка встретились с кабинетами председателя Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска и европейского комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана. Они также приняли участие в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится летом в Торонто.

Реклама

"Основным вопросом было содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономической реформ, обеспечении верховенства права. Эти направления являются первоочередными приоритетами новоизбранного президента Украины", - заявляет команда Зеленского.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Александр Данилюк, йоханнес хан, Жан-Клод Юнкер, дональд туск, руслан рябошапка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 