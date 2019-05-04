Советники Зеленского обсудили в Брюсселе поддержку Украины

Фото: Facebook команды Зеленского

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка продолжили обсуждать в Брюсселе поддержку первоочередных шагов нового главы государства. Об этом команда Зеленского сообщает в Facebook.

3 мая Данилюк и Рябошапка встретились с кабинетами председателя Европейской Комиссии Жана-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска и европейского комиссара по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнеса Хана. Они также приняли участие в рабочем ланче в посольстве Канады в Бельгии с представителями стран-участниц конференции по поддержке реформ в Украине, которая состоится летом в Торонто.

Реклама

"Основным вопросом было содействие со стороны западных партнеров в реализации антикоррупционных мер, судебной и экономической реформ, обеспечении верховенства права. Эти направления являются первоочередными приоритетами новоизбранного президента Украины", - заявляет команда Зеленского.