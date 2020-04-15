Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Совпало". МИД объяснил, почему Украина, нуждаясь в помощи, дает Албании 10 млн

"Совпало". МИД объяснил, почему Украина, нуждаясь в помощи, дает Албании 10 млн - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
15.04.2020, 14:35

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, остановить процедуру выделения помощи Албании уже нельзя

Украина перечислит Албании 10 млн гривень гуманитарной помощи, поскольку начатую указом президента процедуру уже нельзя было отменить. Об этом на заседании Кабмина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, почему правительство 8 апреля приняло постановление о выделении помощи Албании в ситуации, когда Украина сама просит о международной помощи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кулеба отметил, что решение Кабмина принято для завершения процедуры выделения гуманитарной помощи Албании в связи с землетрясением, которое произошло в ноябре 2019 года.

"Просто так совпало, что пожар (здесь министр, видимо, оговорился - имеется в виду землетрясение, - ред.) был в ноябре, потом был указ (указ президента о выделении гумпомощи, - ред). Но нельзя, начав дело в международных отношениях, не довести его до конца", - подчеркнул он.

Смотрите также: МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 7,7%

Говоря о фактических сроках выделения такой помощи Албании, Кулеба сказал, что "прежде всего надо убедиться, что украинские потребности удовлетворены".

  • 26 ноября 2019-го в Албании произошло сильнейшее за последнее десятилетие землетрясение. Сотни людей получили ранения, а количество погибших составило около 50 человек. 
  • 31 января 2020-го президент Владимир Зеленский издал указ о выделении 10 млн гривень гумпомощи Албании.
  • 8 апреля Кабмин принял распоряжение для исполнения указа президента. МИД и Госкозначейская служба должны до 30 мая перевести деньги и отчитаться о выполнении распоряжения.

Читайте также в разделе Мнения: Расширить дефицит бюджета - логичный шаг в такой ситуации. Но где взять деньги

Марк Сировой, Александра Шмыкова
Еще по теме
Напишите нам
гуманитарная помощь дмитрий кулеба Албания помощь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 