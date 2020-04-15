"Совпало". МИД объяснил, почему Украина, нуждаясь в помощи, дает Албании 10 млн

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина перечислит Албании 10 млн гривень гуманитарной помощи, поскольку начатую указом президента процедуру уже нельзя было отменить. Об этом на заседании Кабмина заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, почему правительство 8 апреля приняло постановление о выделении помощи Албании в ситуации, когда Украина сама просит о международной помощи.

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Кулеба отметил, что решение Кабмина принято для завершения процедуры выделения гуманитарной помощи Албании в связи с землетрясением, которое произошло в ноябре 2019 года.

"Просто так совпало, что пожар (здесь министр, видимо, оговорился - имеется в виду землетрясение, - ред.) был в ноябре, потом был указ (указ президента о выделении гумпомощи, - ред). Но нельзя, начав дело в международных отношениях, не довести его до конца", - подчеркнул он.

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Говоря о фактических сроках выделения такой помощи Албании, Кулеба сказал, что "прежде всего надо убедиться, что украинские потребности удовлетворены".

26 ноября 2019-го в Албании произошло сильнейшее за последнее десятилетие землетрясение. Сотни людей получили ранения, а количество погибших составило около 50 человек.

31 января 2020-го президент Владимир Зеленский издал указ о выделении 10 млн гривень гумпомощи Албании.

8 апреля Кабмин принял распоряжение для исполнения указа президента. МИД и Госкозначейская служба должны до 30 мая перевести деньги и отчитаться о выполнении распоряжения.

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