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14.05.2019, 09:59

Создатель Prozorro Нефьодов объявил дату съезда будущей партии

Создатель Prozorro Нефьодов объявил дату съезда будущей партии - Фото
Максим Нефьодов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Съезд движения Люди важны состоится 25 мая

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Движение создателя системы электронных закупок ProZorro Максима Нефьодова Люди важны объявило о съезде для учреждения новой политической силы. Об этом говорится в Facebook движения.

"Официально. Координационный совет движения Люди важны принял решение о проведении учредительного съезда партии 25 мая. Детали сообщим в ближайшее время. Новой праволиберальной партии - быть", - сказано в сообщении.

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Одноименная общественная организация была создана 14 декабря 2018 года. Официально ее возглавляет Евгений Олишевец. В списке соучредителей организации указаны экс-член партии Демальянс Виктор Андрусив, экс-руководитель фракции Самопомощь в Киевсовете Сергей Гусовский, а также юрист Алексей Гончарук, который в 2014-м баллотировался в Раду от Силы людей. 

Одним из лидеров Люди важны является замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который вышел в финал конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.

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Теги: новая партия, prozorro, максим нефьодов, люди важны
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