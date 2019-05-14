Создатель Prozorro Нефьодов объявил дату съезда будущей партии

Максим Нефьодов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Движение создателя системы электронных закупок ProZorro Максима Нефьодова Люди важны объявило о съезде для учреждения новой политической силы. Об этом говорится в Facebook движения.

"Официально. Координационный совет движения Люди важны принял решение о проведении учредительного съезда партии 25 мая. Детали сообщим в ближайшее время. Новой праволиберальной партии - быть", - сказано в сообщении.

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Одноименная общественная организация была создана 14 декабря 2018 года. Официально ее возглавляет Евгений Олишевец. В списке соучредителей организации указаны экс-член партии Демальянс Виктор Андрусив, экс-руководитель фракции Самопомощь в Киевсовете Сергей Гусовский, а также юрист Алексей Гончарук, который в 2014-м баллотировался в Раду от Силы людей.

Одним из лидеров Люди важны является замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который вышел в финал конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.