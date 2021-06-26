Посол Германии: Мы не знаем, нападет ли РФ на Украину после достройки Северного потока-2

Размышления, что Россия может напасть на Украину из-за российско-немецкого газопровода Северного потока-2, являются "спекуляцией", неизвестно – произойдет это или нет. Такое мнение в интервью ZN.ua высказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

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Она назвала "реальными" опасения Польши, Украины и стран Балтии прямой военной угрозы со стороны России из-за СП-2. Однако посол считает "спекуляцией" размышления, что РФ может напасть на Украину, если та потеряет транзит газа в Европу.

"Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, – это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", – сказала Фельдгузен.

Интервьюер возразил, что все знают Россию и ее поведение.

"Да, я очень давно здесь, и все это понимаю. Но все же это спекуляция. То, что, как по мне, надо сделать, так это укрепить Украину в целом. Одна из составляющих безопасности – экономическая. Я очень хотела бы, чтобы Украина скорее стала такой успешной страной, какой она может быть", – ответила посол.

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Марк Сировой

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