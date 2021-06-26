UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посол Германии: Мы не знаем, нападет ли РФ на Украину после достройки Северного потока-2

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2021, 12:37
Посол Германии: Мы не знаем, нападет ли РФ на Украину после достройки Северного потока-2 - Фото
Анка Фельдгузен (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Размышления, что Россия может напасть на Украину из-за российско-немецкого газопровода Северного потока-2, являются "спекуляцией", неизвестно – произойдет это или нет. Такое мнение в интервью ZN.ua высказала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она назвала "реальными" опасения Польши, Украины и стран Балтии прямой военной угрозы со стороны России из-за СП-2. Однако посол считает "спекуляцией" размышления, что РФ может напасть на Украину, если та потеряет транзит газа в Европу.

"Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, – это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", – сказала Фельдгузен.

Интервьюер возразил, что все знают Россию и ее поведение.

"Да, я очень давно здесь, и все это понимаю. Но все же это спекуляция. То, что, как по мне, надо сделать, так это укрепить Украину в целом. Одна из составляющих безопасности – экономическая. Я очень хотела бы, чтобы Украина скорее стала такой успешной страной, какой она может быть", – ответила посол.

Читайте также: Северный поток-2. Блинкен призвал Меркель уменьшить риски для Украины

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война северный поток-2 посол транзит газа анка фельдгаузен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 