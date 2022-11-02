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Spartan. Почему ВСУ так нужны эти бронетранспортеры – видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 18:05
Spartan. Почему ВСУ так нужны эти бронетранспортеры – видео - Фото
Скриншот с видео

Центр стратегических коммуникаций опубликовал видео о гусеничных бронетранспортерах Spartan, на которые собирает средства Фонд Сергея Притулы.

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СПРАВКА . FV103 Spartan – гусеничный бронетранспортер британской армии. Разрабатывался как вариант БТР семейства боевых машин разведки (гусеничных). Машина может перевозить до семи человек личного состава, включая троих членов экипажа. Вооружен одним пулеметом. Spartan используется для перемещения специальных команд, таких как зенитные ракетные команды.
  • Сегодня Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил сбор 200 млн грн на 50 британских бронетранспортеров Spartan, которые уже ждут на складах в Британии.
Вадим Ребрина
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бтр сергей притула Spartan
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