Спецназ Kraken захватил разведчика ГРУ, его разоблачили данные из его телефона – видео
20.07.2022, 17:42
Разведчик ГРУ (Фото - скриншот из видео)
Во время операции в Белогоровке бойцами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken был захвачен в плен разведчик российского ГРУ. Об этом подразделение сообщило в Telegram.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Во время допроса взятый в плен изложил "легенду", что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне изобличили его как кадрового сотрудника ГРУ.
"Будучи "опытным разведчиком", он вел цифровой дневник", – пишут спецназовцы.
По их словам, документы в телефоне позволили установить полный "боевой путь" провалившегося разведчика в Украине.
Смотрите также: Как спецподразделение Kraken и разведчики освобождали Русскую Лозовую
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии