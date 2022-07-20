Спецназ Kraken захватил разведчика ГРУ, его разоблачили данные из его телефона – видео

Во время операции в Белогоровке бойцами спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Kraken был захвачен в плен разведчик российского ГРУ. Об этом подразделение сообщило в Telegram.

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Во время допроса взятый в плен изложил "легенду", что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне изобличили его как кадрового сотрудника ГРУ.

"Будучи "опытным разведчиком", он вел цифровой дневник", – пишут спецназовцы.

По их словам, документы в телефоне позволили установить полный "боевой путь" провалившегося разведчика в Украине.

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Сергей Бережной

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