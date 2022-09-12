Спецназ Нацгвардии сбил российский Су-25, взял до десятка пленных и два БТР
Спецназ Нацгвардии уничтожил российский Су-25 и взял в плен до десятка российских оккупантов вблизи Купянска Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного оперативно-территориального объединения НГУ.
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Гвардейский расчет ПЗРК Стингер уничтожил российский дозвуковой штурмовик Су-25.
Через несколько часов минометчики-спецназовцы обнаружили и нанесли огневое поражение по скоплению техники противника. В результате уничтожены два грузовика "Урал", два БТР-82, одна боевая бронированная машина и бензовоз.
При этом удалось верифицировать десять уничтоженных российских оккупантов.
Также гвардейцы проводили поисково-фильтрационные мероприятия в Купянске, во время которых взяли в плен семь оккупантов.
Кроме того, нацгвардейцы захватили два БТР-80 противника в исправном состоянии "и поблагодарили руководство оккупантов за своеобразный "адресный ленд-лиз" для своего подразделения".
- Сегодня, 12 сентября, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что на отдельных участках фронта в Харьковской области Вооруженные Силы Украины вышли на государственную границу с Россией.
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