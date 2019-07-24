Спецназ справился: В Покровске все подсчитали, есть победитель

Фото: Руслан Требушкин / Facebook

Победу на мажоритарном округе №50 в Покровске Донецкой области, куда вчера вечером на вертолете прибыл спецназ, одержал кандидат Оппозиционного блока Руслан Требушкин - мэр этого города. По данным ЦИК, после подсчета 100% голосов он получил 30,29%, тогда как его соперник - самовыдвиженец Андрей Аксенов - 29,97%.

Разрыв между первым и вторым местом составил всего 206 голосов.

Вчера в Покровске у здания ОИК произошли столкновения между симпатиками обеих кандидатов после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. В город направили спецназ МВД, после чего ситуацию удалось взять под контроль - подсчет голосов продолжился.

Требушкин - мэр Покровска с 2015 года, Аксенов - самовыдвиженец, мэр Доброполья. СМИ писали в 2015 году, что он открыто поддерживал террористическую организацию ДНР и принимал участие в организации псевдореферендума боевиков 11 мая 2014 года.

Партия Слуга народа по последним данным получает 43,17% голосов на выборах в Раду (всего подсчитано 99,39% протоколов). Вместе с кандидатами, победившими в одномандатных округах, партия, вероятно, сможет получить более 250 мест в парламенте и сформировать большинство без помощи других фракций.

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