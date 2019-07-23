Выборы. В Покровске столкновения, прилетел вертолет со спецназом

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Покровск в Донецкой области из-за столкновения возле окружной избирательной комиссии №50 правоохранители направили группу спецназовцев на вертолете. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба министерства внутренних дел.

"Для стабилизации ситуации в ОИК #50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки", - говорится в сообщении.

У окружкома в Покровске произошли столкновения после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах.

Полиция уже возбудила дело по статье о препятствованию осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов.

Согласно данным ЦИК, в округе №50 после подсчета 97,34% бюллетеней лидирует представитель Оппозиционного блока Руслан Требушкин, он опережает самовыдвиженца Андрея Аксенова на 641 голос, или на 1,01%.

22 июля из Киева в Коростень Житомирской области на вертолете прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.