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Спецпредставитель США: Западные Балканы "тяжело отравлены" кремлевской дезинформацией

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 16:27
Спецпредставитель США: Западные Балканы
Джеймс Рубин (Фото - EPA)

У населения Западных Балкан "тяжелое отравление" кремлевской дезинформацией. Об этом заявил специальный посланник США по противодействию дезинформации Джеймс Рубин, сообщает Голос Америки.

Рубин, который возглавляет Центр по глобальному взаимодействию при Госдепартаменте США, сказал журналистам в Скопье (столица Северной Македонии), что угроза этой части Европы исходит прежде всего от российской дезинформации, которая распространяется через сербские медиа.   

"Я бы сказал, что весь регион довольно тяжело отравлен дезинформацией РФ", – сказал спецпредставитель Госдепартамента.

Рубин также сказал, что хотя планы российского диктатора Владимира Путина захватить Украину и внести раскол в Евросоюз провалились, Кремль "продолжает распространять яд раскола и дезинформации" и стремится "сеять рознь" и "разделять общество", и что именно этой деятельности противодействует возглавляемый им Центр.

  • 28 марта в ГУР отреагировали на постановочный видеоролик российской пропаганды, где неизвестный в украинской форме стреляет по гражданскому авто женщины с ребенком.
  • 29 марта премьер-министры Украины, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Словакии и Молдовы подписали совместное письмо с призывом к крупным информационным платформам усилить борьбу с дезинформацией, целью которой является дестабилизировать их страны и ослабить демократию.
Сергій Бережний
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борьба с дезинформацией дезинформация пропаганда россии Западные Балканы Джеймс Рубин
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