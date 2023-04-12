Спецпредставитель США: Западные Балканы "тяжело отравлены" кремлевской дезинформацией
У населения Западных Балкан "тяжелое отравление" кремлевской дезинформацией. Об этом заявил специальный посланник США по противодействию дезинформации Джеймс Рубин, сообщает Голос Америки.
Рубин, который возглавляет Центр по глобальному взаимодействию при Госдепартаменте США, сказал журналистам в Скопье (столица Северной Македонии), что угроза этой части Европы исходит прежде всего от российской дезинформации, которая распространяется через сербские медиа.
"Я бы сказал, что весь регион довольно тяжело отравлен дезинформацией РФ", – сказал спецпредставитель Госдепартамента.
Рубин также сказал, что хотя планы российского диктатора Владимира Путина захватить Украину и внести раскол в Евросоюз провалились, Кремль "продолжает распространять яд раскола и дезинформации" и стремится "сеять рознь" и "разделять общество", и что именно этой деятельности противодействует возглавляемый им Центр.
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