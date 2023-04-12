Спецпредставитель США: Западные Балканы "тяжело отравлены" кремлевской дезинформацией

"Я бы сказал, что весь регион довольно тяжело отравлен дезинформацией РФ", – сказал спецпредставитель Госдепартамента.

Рубин также сказал, что хотя планы российского диктатора Владимира Путина захватить Украину и внести раскол в Евросоюз провалились, Кремль "продолжает распространять яд раскола и дезинформации" и стремится "сеять рознь" и "разделять общество", и что именно этой деятельности противодействует возглавляемый им Центр.